İsrail, Tahran'a Hava Saldırısı Düzenledi

20.03.2026 22:38
İsrail ordusu, İran'ın Tahran kentindeki silah tesislerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırılarda, silah üretim tesisleri ile balistik füze rampası depolarının hedef alındığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Tahran'a yönelik geniş çaplı iki dalga hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun İran'a saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtilen açıklamada, gece saatlerinde Tahran ve İran'ın orta kesimlerini hedef alan iki hava dalgasının tamamlandığı ve onlarca askeri noktanın vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, hedefler arasında birkaç silah üretim fabrika ve tesisi ile uzun menzilli balistik füzelerin bileşenlerinin bulunduğu tesislerin vurulduğu savunuldu.

Tahran'ın doğusunda gerçekleştirilen saldırı dalgasında uzun menzilli balistik füze rampası deposunun hedef alındığı kaydedilen açıklamada, son günlerde İran ordusunun ülkenin orta kesiminden balistik füze fırlatmaya hazırlandığının tespit edildiği, bunun İran'ın batı kesimindeki fırlatma kapasitesinin zayıflamasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail ordusu, İran İstihbarat Bakanlığı'nın kilit komutanlarından olduğunu öne sürdüğü Mehdi Rüstemi Şemestan'ın Tahran'da düzenlenen bir suikastla öldürüldüğü iddia etti.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib de 18 Mart'ta ABD-İsrail saldırısında ölmüş, bugün Hatib için cenaze töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Tahran, İsrail, İran, Son Dakika

