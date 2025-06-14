(ANKARA) – İran basınına göre, İsrail'in başkent Tahran'a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Silahlı Kuvvetleri'nin iki üst düzey komutanı hayatını kaybetti.
İran merkezli Press TV bu sabah yayımlanan haberinde, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Mehdi Rabbani ile Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Gholamreza Mehrabi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İki üst düzey komutanın hangi saldırıda öldürüldüğüne ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı ancak İsrail'in gece saatlerinde Tahran merkezini hedef alan saldırılarında öldükleri düşünülüyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Tahran'a Saldırdı, İki İran Komutanı Öldü - Son Dakika
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