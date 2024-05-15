İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nde Refah kentinde dumanlar yükseliyor - Son Dakika
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İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nde Refah kentinde dumanlar yükseliyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail saldırılarının ardından yükselen dumanlar görüldü. İsrail tanklarının Refah'ın merkezine doğru ilerlemesiyle birlikte, bölge sakini binlerce kişi İsrail'in kara saldırısından kaçmak için yollara düştü.

15.05.2024 13:41
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GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- İsrail saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yükselen dumanlar, 14 Mayıs 2024. Yerel bir kaynağın bildirdiğine göre, Salı günü İsrail tankları Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'ın merkezine doğru ilerlerken, on binlerce bölge sakini İsrail'in kara saldırısından korunmak için yollara düştü. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nde Refah kentinde dumanlar yükseliyor - Son Dakika
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