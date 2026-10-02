İsrail, toprak gasbı için hasat sezonunda zeytin ağaçlarına saldırıları artırıyor

İsrail, hem toprağa bağlılığın sembolü hem de direnişin en temel unsurlarından biri olan zeytin ağaçlarını sökerek ve özellikle hasat mevsimindeki saldırıları artırarak Filistinlilerin topraklarına el koymayı amaçlıyor.

Filistin topraklarında ekim başı gibi başlayıp kasım ayı sonlarına kadar devam eden ve bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olan hasat sezonunda Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinliler için topraklara olan bağlılıklarının sembolü olan ağaçlar ve kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras İsrail tarafından özellikle hedef alınıyor.

İsrailliler, Filistinlilerin toprakla olan bağını koparmak ve direnişlerini kırmak için sadece ağaçları kesmekle kalmıyor aynı zamanda Filistinlilerin arazilerine ulaşmasını engelliyor.

İsrailliler, hasat sezonu saldırılarını artırıyor

Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonu dokümantasyon birimi yetkilisi Emir Davud da İsrail'in zeytin hasadını engelleyerek Filistinlilerin topraklarına el koymaya çalıştığını söyledi.

Davud, zeytin ağacının; toprakla olan doğrudan bağı nedeniyle sembolik ve kültürel bir değer taşıdığını ve özellikle Batı Şeria'da "C" bölgesinde yaşayan Filistinlilerin ekonomik anlamda direnmelerini sağlayan kilit unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

2025'ten bu yana 50 bini aşkın ağaca saldırı oldu

İsrail güçleri ile gaspçı İsraillilerin, Filistinlileri öldürerek, taşınır ve taşınmaz mülklerine saldırıp zarar vererek, tarım arazilerini sürerek ve çiftçilerin tarlalarına ulaşmasına engel olarak gerçekleştirdikleri ihlallerle ilgili de konuşan Davud, şunları söyledi:

"Ağaçlara saldırılar sadece onları sökerek ya da zarar vererek olmuyor. Çiftçilerin zeytinliklerine gitmesi de engelleniyor. Bu ise işgal altındaki topraklarda daha çok toprak ele geçirip kolonizasyonu genişletmeyi hedefliyor.

2025'ten bu yana 50 bini aşkın zeytin ağacına saldırı oldu. Bu, rekor bir rakam. Asıl önemli olan ise doğrudan saldırılardan ziyade ağaçların sökülmesine ilişkin verilen kararlar. 2026'nın başından bu yana bu şekilde 55 karar alındı. (Her bir karar belli bölgeleri hedef alıyor ve bu da yüzlerce ağacın kesilmesi anlamına geliyor) Bu rakam, 2025 boyunca alınan toplam 48 karardan bile fazla."

Kararların daha çok zeytin ağaçlarının olduğu bölgeleri kapsadığını anlatan Davud, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima ve Deyr Nizam beldeleriyle ilgili benzer kararlar alındığı bilgisini verdi.

Hasat sezonu saldırıları 3 boyutlu

İsrail yönetiminin ve gaspçı İsraillilerin, yolları kapatarak ya da geçiş noktaları aracılığıyla Filistinlilerin zeytinliklerine gitmesine engel olduğunu belirten Davud, Batı Şeria genelinde bu şekilde erişim engellenen arazilerin yüzölçümünün 1 milyon 100 bin dönümü aştığını dile getirdi.

Davud, İsrail'in tüm bu uygulamalarının ve özellikle hasat sezonu artan saldırıların, "sembolik ve kültürel, ekonomik (direnişin kırılması) ve toprakları ele geçirmek" şeklinde 3 boyutu olduğunu vurguladı.

"Zeytin ağaçları, tarih boyunca toprak gaspı önündeki ilk savunma hattı olageldi." diyen Davud, çiftçilerin arazilerine gitmesinin engellenmesi ve ağaçların da bakımsız kalmasıyla bu bölgelerin ileride "sahipsiz topraklar" olarak gösterilip mülkiyetine el konulmasının önünün açıldığına işaret etti.

Batı Şeria'daki en önemli çatışma alanlarından biri hasat sezonu

Davud, bölgede yaşanan gelişmeler ve Gazze savaşının, İsrail'e sahada istediği gibi hareket etme özgürlüğü verdiğini aktardı.

Hasat sezonunun, toprak mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini kaydeden Davud, "Çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi bir sezonun kaybı anlamına gelmiyor aynı zamanda halkın topraklarında kalma ve geçimini sağlama gücünü de baltalıyor." dedi.

Davud son olarak, "Direnişle, toprakla ve onu gasp etmekle bağlantılı bu mesele bu yılki hasat sezonunu Batı Şeria'daki en önemli çatışma alanlarından biri haline getirdi." değerlendirmesinde bulundu.