İsrail, Tutukluların Bayram Namazını Engelledi

31.05.2026 18:56
Ganot Cezaevi'nde Filistinli tutuklulara bayram namazı kılmaları yasaklandı, şiddet uygulandı.

İsrail'in güneyindeki Ganot Cezaevi yönetimi, Filistinli tutukluların bayram namazı kılmalarına izin vermedi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, hapishane yönetiminin, Filistinli tutukluların bayram tekbirlerine başladıkları anda namaz kılmalarını engellediği bildirildi.

Cemiyetin hapishane içinden aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri Filistinlilerin bayramlaşmasını engellemek için şiddete başvurdu.

Bayram tekbiri getirmeyi "kışkırtma" olarak kabul eden hapishane yönetimi, baskıcı uygulamalarla Filistinli tutuklulara fiziki şiddet uyguladı ve sözlü hakaretlerde bulundu.

Açıklamada, Ganot Hapishanesi'ndeki Filistinli tutukluların durumunun gün geçtikçe kötüleştiği, yiyecek ve temizlik koşullarının bozulduğu, tutukluların günlük olarak tacize maruz kaldığı kaydedildi.

Ayrıca hapishanelerde dini ritüellerin yerine getirilmesine de sıkı kısıtlamalar getirildiği, tutukluların namaz kılmalarının ve Kur'an-ı Kerim okumalarının engellendiği, bazılarının ise bu nedenle tecrit ve hücre cezalarına çarptırıldığı vurgulandı.

Filistin Esirler Cemiyeti, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine, Filistinli esirlere yönelik tırmanan hak ihlallerinin acilen durdurulması için müdahale etme çağrısında bulunarak, İsrail'in hesap vermesini istedi.

Cemiyet daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in, aralarında 360 çocuk ve 84 kadının da bulunduğu toplam 9 bin 400 Filistinli esiri, bu yıl Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte kutlamaktan mahrum bıraktığını bildirmişti.

