İsrail-Ukrayna Tahıl Gemisi Tartışması
İsrail-Ukrayna Tahıl Gemisi Tartışması

06.05.2026 00:40
İsrail ve Ukrayna dışişleri bakanları, 'çalıntı tahıl' gemisi üzerinden sosyal medyada tartıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahıl yüklü gemi kavgasını sosyal medyadan sürdürdü.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın geminin yakalanması talebine, hala "Tweet atarak takip ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Ukrayna yönetiminin "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahıl yüklü geminin yakalanmasına yönelik talebini "tweet atmadan önce sunmasını beklediklerini" belirten Saar, ancak Kiev'in farklı bir yol seçtiğini savundu.

Saar, Ukrayna'nın talebinin dün gece geç saatlerde sunulduğunu öne sürerek, "Şimdi de bir tweet daha atarak bunu takip ediyorsunuz." diye tepki gösterdi.

Saar, "Talep şu anda ilgili makamlar tarafından inceleniyor." ifadesini kullandı.

İsrail ile Ukrayna arasındaki "tahıl gemisi" kavgası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha 27 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Ukraynalı mevkidaşına"Diplomatik ilişkiler, özellikle dost ülkeler arasında, twitter veya medya üzerinden yürütülmez." diyerek yanıt vermiş ve Ukrayna'nın konuya ilişkin resmi bir başvuru yapmadığını savunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise hem bu tahılı doğrudan taşıyanları hem de bu tür suç faaliyetlerinden para kazanmaya çalışanları kapsayacak bir yaptırım paketi hazırladıklarını aktarmıştı.

Kiev yönetimi, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı İsrail'e taşımakla suçladıkları "Panoramitis" adlı geminin yakalanması için İsrail'e resmi başvuruda bulunmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Ukrayna Başsavcılığının İsrail'e yaptığı başvuruyu değerlendirmiş, "Bu, twitter diplomasisi değil, uluslararası hukuki yardım için somut bir hukuki ve diplomatik taleptir. Bir yanıt gerektirir. İsrail tarafının bunu ciddiye almasını ve duygusal açıklamalarla yanıt vermek yerine harekete geçmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

