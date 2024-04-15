İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Savunma Bakanının Görevden Alınmasını İstedi

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması çağrısında bulundu.
Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilere ait kaçak yerleşim birimi Gal Yosef'i boşaltma hazırlıklarına başlamasına tepki gösterdi.
Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan Ben-Gvir, Gal Yosef'teki binaları yıkma kararının "korkunç aptallık, ahlaki kafa karışıklığı ve güvenlik çılgınlığı" olduğunu savundu.
Daha fazla yasa dışı yerleşimler kurarak genişletmek yerine "düşmana teslim olduklarını" öne süren aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Başbakanın, Bakan Gallant'ı değiştirmeyi düşünmesinin zamanının geldiğini" ifade etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin yasa dışı Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
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