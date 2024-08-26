İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Tapınaklar Tepesi için Sinagog Kurmak İstediğini Söyledi - Son Dakika
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Tapınaklar Tepesi için Sinagog Kurmak İstediğini Söyledi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Tapınaklar Tepesi için sinagog kurmak istediğini söylemesi, İsrailli bakanlar arasında tepkilere neden oldu. İsrail Savunma Bakanı, Ben-Gvir'in eylemlerinin ulusal güvenliği ve uluslararası statüyü tehlikeye attığını belirtti.

26.08.2024 14:16
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(ANKARA) - İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Tapınaklar Tepesi için; "Eğer yapabilseydim, Tapınaklar Tepesi'ne bir sinagog kurardım" sözlerine İsrailli Bakanlar tepki gösterdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Ben Gvir'in eylemleri, İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor" dedi.

Ben Gvir, bu sabah katıldığı Ordu Radyosundaki programda, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının aksine, politikalarının Yahudilerin Tapınaklar Tepesi'nde dua etmelerine izin verilmesi yönünde olduğunu söyledi. Ben Gvir, "Eğer yapabilseydim, Tapınaklar Tepesi'ne bir sinagog kurardım" dedi. Ben Gvir, sözlerinin devamında ise "Müslümanların namaz kılmasına izin verilmediğini söyleseydim beni öldürürdünüz" ifadelerini kullandı. Ben Gvir ayrıca Yahudiler ve Müslümanlar arasında ayrımcılık yapılmadığını ve bu nedenle Müslümanların da Batı Duvarı da dahil olmak üzere her yerde dua edebileceklerini söyledi.

Ben Gvir: "Müslümanlar Batı Duvarı'nın kutsallığını tanımıyor"

Ben Gvir, bir polis memuruna seccade ile gelen bir Müslüman'ın Batı Duvarı'nda dua etmesini engellemesi için talimat verip vermeyeceği sorulduğunda, "Elbette hayır. Herkes bunun ırkçılık olduğunu söyleyecektir ama Müslümanlar Batı Duvarı'nın kutsallığını tanımıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Netanyahu ise Tapınaklar Tepesi'ndeki statükoda herhangi bir değişiklik olmadığını söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı: "Ben Gvir'in eylemleri, İsrail' in ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor"

Ben Gvir'in bu açıklamalarına İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, tepki gösterdi. Gallant, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tapınak Dağı'ndaki statükoya meydan okumak tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylemdir. Ben Gvir'in eylemleri İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin dün Hizbullah saldırısını durdurmak için gerçekleştirdiği eylem İsrail Devleti'ni güçlendirdi, Ben Gabir'in açıklamaları bizi zayıflattı" ifadelerini kullandı.

İsrail İçişleri Bakanı: "Bu sözlere karşı Başbakan, derhal harekete geçmeli"

İçişleri Bakanı Moşe Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarına, "Başbakan Netanyahu, Ben-Gvir'in bu sabah Tapınak Tepesi ile ilgili yaptığı açıklamaları düzeltmek için derhal harekete geçmelidir" diyerek yanıt verdi.

İsrail Eğitim Bakanı, Ben Gvir'in sözlerini kınadı

Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Ben-Gvir'in sözlerini kınayarak, "Tapınaklar Tepesi'ndeki statükoda, özellikle savaş zamanına vurgu yapılarak, yapılacak her türlü değişiklik, kabinede profesyonelce yürütülmeli ve tüm anlam ve sonuçları incelenmelidir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Tapınaklar Tepesi için Sinagog Kurmak İstediğini Söyledi - Son Dakika

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