UNRWA Genel Komiseri: İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı yapmadan vurdu - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri: İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı yapmadan vurdu

UNRWA Genel Komiseri: İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı yapmadan vurdu

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki UNRWA okulunu uyarı yapmadan vurduğunu belirtti. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Lazzarini, Gazze'de son birkaç günde 180 UNRWA binasına saldırı düzenlendiğini ve 450 kişinin öldüğünü açıkladı.

06.06.2024 16:27
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okulunu uyarı yapmadan vurduğunu belirtti.

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en az 40 kişinin öldüğü Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA okuluna düzenlenen İsrail saldırısına ilişkin "Gazze'de yine korkunç bir gün." ifadesini kullandı.

Vurulan okulun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlerden biri olduğunu aktaran Lazzarini, saldırı anında okulda 6 bin Filistinlinin bulunduğunu kaydetti.

Lazzzarini, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okullarının birçok kez saldırıya uğradığına işaret ederek, "Sığınma merkezine dönüştürülen bir diğer UNRWA okulu daha saldırıya uğradı. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'taki okul yerinden edilenlere herhangi bir uyarı yapılmaksızın İsrail güçlerince gece vuruldu." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun vurulan okulda "silahlı Filistinliler" olduğu yönündeki iddialarına da değinen Lazzarini, bu iddiaları doğrulayamadıklarını belirtti.

180 UNRWA binasına saldırı oldu, yerinden edilmiş 450 kişi öldü

Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 180 UNRWA binasına saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda yerinden edilmiş 450 kişinin öldüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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