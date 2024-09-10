Kral Hüseyin Sınır Kapısı Yolculara Açıldı

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İsrail'in, Ürdün ile arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın eşyasız yolcular için yeniden açtığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kral Hüseyin Sınır Kapısının yolcular için açıldığı, ancak mal geçişine izin verilmediği belirtildi.

İsrail, Ürdün sınırından yapılan saldırının ardından sınır kapısını yolcu geçişini kapalı tutuyordu.

Ürdünlü şoför Mahir Ziyab el-Cazi, 8 Eylül'de İsrail ile Ürdün arasındaki sınır kapısında 3 İsrailliyi öldürmüştü. İsrail ordusu, Cazi'nin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ürdün, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın sabah saatlerinden itibaren yolcu geçişlerine açılacağını duyurmuştu.