İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı İddiası

05.05.2026 18:24
İsrail ve ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikte İran'a askeri harekat planlıyor. Amaç baskı artırmak.

İsrail ve ABD'nin, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde, İran'a baskıyı artırmak için bu ülkeye olası bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, İran'da enerji altyapısının ve üst düzey İranlı yetkililerin hedef olabileceğine işaret ederek, "Amaç, müzakerelerde İran'ı daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefleyen kısa süreli bir askeri harekat gerçekleştirmek." dedi.

İsrailli kaynak, söz konusu planın büyük ölçüde geçen ayki ateşkesten önce hazırlandığını aktararak, saldırıların başlamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararına bağlı olduğunu kaydetti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik "Özgürlük Projesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

