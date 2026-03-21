İsrail ve ABD, İran'a Saldırıları Artıracak

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gelecek hafta ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, ordu komuta kademesiyle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısında İran'a 22 gündür sürdürdükleri saldırıları ele aldı.

ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıların yoğunluğunun önümüzdeki hafta "önemli ölçüde" artacağına işaret eden Bakan Katz, İran'ın askeri komuta kademesini ve stratejik noktaları vurmaya devam edeceklerini söyledi.

Katz, İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü "güvenlik tehdidini" ortadan kaldırana kadar İran'a saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.