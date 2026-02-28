İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırısı Piyasalarda Düşüşe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırısı Piyasalarda Düşüşe Neden Oldu

28.02.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar, piyasalarda riskten kaçışa yol açtı ve Bitcoin düştü.

(ANKARA) - İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı, piyasalarda "anlık ve belirgin riskten kaçış" tepkisi yarattı. İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla başlayan operasyon, Tahran dahil birden fazla şehirde patlamalarla sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump "büyük askeri operasyonlar" başlattıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından bitcoinde keskin düşüş yaşandı.

İsrail ve ABD'nin sabah saatlerinde başlattığı operasyonlar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da birden fazla patlama meydana geldi. Dün ABD borsaları düşüşle kapanmıştı. S&P 500 yaklaşık yüzde 0,4, Dow Jones yaklaşık yüzde 1 gerilemişti. Dünya ve Türkiye borsaları şu anda kapalı olsa da, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların etkisiyle hafta başında borsalarda düşüş yaşanması bekleniyor.

Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 72,87 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 67,02 dolar düzeyinde kapattı.



Bitcoin ve kripto borsası düşüşte


ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Bitcoin, bugün işlemlerde 63 bin dolara yaklaştı ve en büyük kripto para birimi birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Bu hareket, risk varlıkları için zaten zorlu geçen bir hafta sonunu daha da kötüleştirdi. Bitcoin, 5 Şubat'taki çöküşten bu yana en düşük seviyesine geriledi; o tarihte token kısa süreliğine 60 bin doların altına düşmüştü.
Ethereum ve altcoin'ler de yüzde 4-8 arası düştü.
Kaynak: ANKA

Bitcoin, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırısı Piyasalarda Düşüşe Neden Oldu - Son Dakika

Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

12:55
Diz boyu kar yağdı Sizce burada maç oynanır mı
Diz boyu kar yağdı! Sizce burada maç oynanır mı?
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:03:02. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırısı Piyasalarda Düşüşe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.