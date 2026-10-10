İsrail ve gasbedenler Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, 7 kişiyi alıkoydu - Son Dakika
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İsrail ve gasbedenler Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, 7 kişiyi alıkoydu

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İsrail ve gasbedenlerin saldırılarında 7 Filistinlinin yaralandığı, 7 kişinin alıkonulduğu bildirildi. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre Ekim 2023'ten beri 14 bin 742'den fazla saldırıda 66 Filistinli öldü, 147 bin 111 ağaç tahrip edildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı, 7'sinin alıkonulduğu bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun açtığı ateşle yaralanan 26 yaşındaki bir gencin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Beyta beldesinin güneyinde Cebel Kamas ve Ez-Zahr bölgelerinde gerçekleşen saldırıda yaralanan 4 Filistinli sağlık merkezine kaldırıldı.

Filistin devlet radyosu "Filistin'in Sesi" de Ramallah'ın kuzeybatısındaki Karavat Beni Zeyd köyünde "çıkan şiddetli çatışmalar sırasında" İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 2 Filistinlinin hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

"Filistin'in Sesi"nin haberine göre fanatik İsrailli gruplar, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı Nahalin beldesi yakınlarında zeytin hasadı yapan 3 çiftçiyi alıkoydu.

Kuzeydeki Nablus kentine bağlı Beyt İmrin beldesinde zeytin toplayan bir çiftçi, İsrailli saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Kuzeydeki Tulkerim kentine bağlı Kaffin beldesinde de Filistinli çiftçilere saldıran İsrailliler, 3 Filistinliyi alıkoyarak kaçırdı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 14 bin 742'den fazla saldırı düzenledi.

Bu saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybederken 100 bin 485'i zeytin ağacı olmak üzere, toplam 147 bin 111 ağaç tahrip edildi, yakıldı veya söküldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ve gasbedenler Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı, 7 kişiyi alıkoydu - Son Dakika
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