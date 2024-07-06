İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor

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KUDÜS, 6 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanlığı, Mossad Başkanı David Barnea'nın arabulucularla yaptığı ön görüşmenin ardından Katar'ın başkenti Doha'dan döndüğünü ve görüşmeleri sürdürmek için önümüzdeki hafta bir ekibin gönderileceğini duyurdu.

Başbakanlık, Cuma günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Taraflar arasında halen fikir ayrılıklarının bulunduğunu vurgulamak gerek" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de Hamas ile bir ateşkes anlaşmasının yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetin gönderilmesini onayladığını söylemişti.

Wall Street Journal'da Cuma günü yayımlanan bir habere göre rehine görüşmeleri hususunda bilgi sahibi olan bir yetkili, Mossad yetkililerinin arabuluculara İsrail kabinesinin şu anda görüşülmekte olan ateşkes önerisini kabul etmesi konusunda "iyimser" olduklarını söylediğini ifade etmişti.

Bu gelişme, yaklaşık 9 aydır devam eden çatışmaları bitirmeye yönelik son çabayı temsil ediyor. Gazze'de yerleşik sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 38.000'in üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.