İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor

İsrail Başbakanlığı, Mossad Başkanı David Barnea'nın arabulucularla yaptığı ön görüşmenin ardından Katar'ın başkenti Doha'dan döndüğünü ve görüşmeleri sürdürmek için önümüzdeki hafta bir ekibin gönderileceğini duyurdu. Taraflar arasında halen fikir ayrılıklarının bulunduğu belirtilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetin gönderilmesini onayladığı ifade edildi. Bu gelişme, yaklaşık 9 aydır devam eden çatışmaları sonlandırmak için yapılan son çabayı temsil ediyor.

06.07.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUDÜS, 6 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Başbakanlığı, Mossad Başkanı David Barnea'nın arabulucularla yaptığı ön görüşmenin ardından Katar'ın başkenti Doha'dan döndüğünü ve görüşmeleri sürdürmek için önümüzdeki hafta bir ekibin gönderileceğini duyurdu.

Başbakanlık, Cuma günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Taraflar arasında halen fikir ayrılıklarının bulunduğunu vurgulamak gerek" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de Hamas ile bir ateşkes anlaşmasının yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetin gönderilmesini onayladığını söylemişti.

Wall Street Journal'da Cuma günü yayımlanan bir habere göre rehine görüşmeleri hususunda bilgi sahibi olan bir yetkili, Mossad yetkililerinin arabuluculara İsrail kabinesinin şu anda görüşülmekte olan ateşkes önerisini kabul etmesi konusunda "iyimser" olduklarını söylediğini ifade etmişti.

Bu gelişme, yaklaşık 9 aydır devam eden çatışmaları bitirmeye yönelik son çabayı temsil ediyor. Gazze'de yerleşik sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 38.000'in üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

Mossad, İsrail, Katar, Doha, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Bolu’da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı Bolu'da genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 14:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement