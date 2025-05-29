İsrail ve Hamas Arasında Olumlu Gelişmeler

İsrail'in resmi televizyonu KAN, Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelere katılan İsrailli yetkililerin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma konusunda "olumlu bir gelişmeden" bahsettiklerini bildirdi.

KAN'ın haberinde "müzakere ekibindeki İsrailli yetkililerin son anlaşmadan bu yana duyulmamış bir iyimserlik tonu sergilediği, ancak bunun şu ana kadar büyük bir ilerleme seviyesine ulaşmadığı" aktarıldı.

Son günlerde arabulucular ile İsrail ve Hamas temsilcileri arasında bir anlaşmaya varmak amacıyla yoğun görüşmeler yapıldığı kaydedilen haberde, adı paylaşılmayan yetkililerin "Önümüzdeki günler son derece kritik. Bir anlaşmaya varma ihtimali konusunda olumlu bir gelişme var." dediği belirtildi.

KAN'ın haberinde yine adı açıklanmayan yabancı bir kaynağa dayandırılarak, "İsrail'in saldırıları sona erdirme konusunda esneklik göstermesi durumunda, anlaşmanın yarın imzalanabileceği" ifade edildi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkilinin, İsrail yönetiminin Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkesi içeren son taslağı reddettiğini bildirmişti.

İsrailli yetkili, esir takası ve geçici ateşkes için sunulan son taslağın "Hamas'a teslim olmak olduğunu" iddia etmişti.