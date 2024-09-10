İsrail ve Hizbullah Arasında Sıcak Çatışma

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef aldığını duyururken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait yapıları vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına yanıt olarak İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve araçlara 11 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda insansız hava araçları, top ve roketlerin kullanıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen askeri yapıların İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda 434 Hizbullah mensubu öldü.