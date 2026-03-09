İsrail ve Hizbullah Arasında Şiddetli Çatışmalar

Lübnan'ın doğusunda havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalıştı.

Haberde, bölgede Hizbullah üyeleri ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Mart'ta da Nebi Şit beldesine helikopterlerle asker indirme girişiminde bulunmuş, Hizbullah ise bu girişimin çatışmaların ardından püskürtüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için Lübnan'a havadan indirme yapıldığını açıklamıştı.

İndirme sırasında İsrail ordusunun Nebi Şit beldesine düzenlediği yoğun saldırılarda ve baskında 41 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.