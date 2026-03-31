İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

31.03.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'la yaşanan çatışmalarda 4 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda 4 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, kara saldırılarını sürdürdükleri ve işgali genişlettikleri Lübnan'ın güneyinde yaralanan askerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın dün gerçekleştirdiği roket saldırısında şarapnellerin saçılması nedeniyle bir askerin yaralandığı duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinde bir insansız hava aracının (İHA) İsrail askerlerinin yakınlarına düşmesi sonucu 3 yedek askerin hafif yaralandığı da belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda toplamda 10 İsrail askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle, Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.