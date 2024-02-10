İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılarda 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılarda 2 Hizbullah mensubu öldü

İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılarda 2 Hizbullah mensubu öldü

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar devam ederken 2 Hizbullah mensubunun daha öldüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine onlarca roket atıldığı kaydedildi. Saldırılara ilişkin paylaşılan görüntülerde füzelerin hava savunma sistemi tarafından durdurulduğu görülüyor. Hizbullah ise İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

10.02.2024 00:00  Güncelleme: 00:20
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İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar devam ederken 2 Hizbullah mensubunun daha öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona ve Yukarı Celil bölgelerine onlarca roket atıldığı kaydedildi.

Bölgede sirenlerin çaldığı aktırılırken saldırıların yol açtığı hasar ve can kaybı konusunda bilgi verilmedi.

Saldırılara ilişkin paylaşılan görüntülerde de füzelerin hava savunma sistemi tarafından durdurulduğu görülüyor.

Hizbullah 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarında Hasan Hüseyin Halife ve Muhammed Ali Feyyaz'ın "Kudüs için şehit olduğunu" belirten Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda can kaybının 186'ya yükseldiğini aktardı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, Hizbullah mensuplarının yanı sıra, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılarda 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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