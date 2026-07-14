İsrail ve Lübnan'dan çekilme hazırlığı - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan'dan çekilme hazırlığı

14.07.2026 18:55
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeden çekilmeye hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Beyrut yönetimiyle imzaladıkları çerçeve anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilme konusunda adım atmaya hazır olduklarını söyledi.

Bakan Saar, Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka ile Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Prag yönetimiyle ikili ilişkiler ve Lübnan'ın güneyindeki işgale ilişkin konuştu.

Lübnan ile İsrail heyetleri arasında Roma'da yapılan görüşmelerin İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmesini içeren mutabakatın hayata geçirilmesine katkı sunmasını beklediklerini belirten Saar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki pilot bölgeyi uygulamaya geçirmek için adım atmaya hazırız. Roma'daki müzakere turunun süreci hızlandıracağını umuyor, hatta buna inanıyorum."

Çekya ile ikili ilişkilere de değinen Saar, Avrupa Birliği (AB) içerisindeki bazı sol hükümetlerin İsrail'e yönelik dışlayıcı bir tutum içinde olduğunu savunarak Prag yönetimine Tel Aviv'e verdiği destek için teşekkür etti.

Saar, AB'nin İsrail'e yönelik ticari yaptırım uygulaması kararını veto edecek ve tek başına olsa dahi izin vermeyeceklerini daha önce duyuran Macinka'nın "AB'nin İsrail karşıtı politikaların bir aracı haline getirilmesine izin vermediğini" öne sürdü.

Öte yandan Saar ile Macinka, 200'ün üzerinde iş adamının katılımıyla düzenlenen İsrail-Çekya İş Forumu'na katıldı. İkili her yıl düzenli olarak toplanacak kalıcı bir iş formu kurulmasını öngören ortak deklarasyona da imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan'dan çekilme hazırlığı - Son Dakika

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