İsrail ve Somaliland İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika
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İsrail ve Somaliland İlişkileri Derinleşiyor

15.06.2026 16:07
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Somaliland Başkanı Abdullahi, Ekim 2025'te gizlice İsrail'i ziyaret etti; ilişkiler güçleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi'nin Ekim 2025'te gizlice İsrail'e ziyaret ettiğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Saar, İsrail'i ziyaret eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki görüşmede Saar, Somaliland Bölgesi'nin Kudüs'te "büyükelçilik açma" kararından dolayı Abdullahi'ye teşekkür etti.

Saar, Abdullahi'nin Ekim 2025'te İsrail'i gizlice ziyaret ettiğini ve Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı'nda görüştüklerini itiraf ederek, "Bu odadaki ikinci görüşmemiz. Geçen Ekim ayında burada gizlice bir araya gelmiştik. Sizinle ve halkınızla birlikte, İsrail-Somaliland ilişkisinin tarihindeki ilk sayfaları yazma ayrıcalığına sahip olmaktan her zaman gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Somaliland Bölgesi arasındaki ilişkileri "baltalamaya çalışanların başarılı olamayacağını" öne süren Saar, "Kiminle diplomatik ilişki yürüteceğimize ne İsrail adına ne de Somaliland adına hiç kimse karar veremez." açıklamasını yaptı.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Somaliland İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika

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