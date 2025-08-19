İsrail ve Suriye Yetkilileri Paris'te Görüşecek - Son Dakika
İsrail ve Suriye Yetkilileri Paris'te Görüşecek

19.08.2025 22:39
İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer, Suriye Dışişleri Bakanı ile Paris'te güvenlik konularını ele alacak.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in bu gece Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Axios haber sitesinden Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismi açıklanmayan iki yetkilinin, Paris'te gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin verdiği bilgileri aktardı.

Söz konusu yetkililer, İsrailli Bakan Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi arasındaki görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki "güvenlik konusunun" ele alınacağını belirtti.

Paylaşıma göre, ismi açıklanmayan iki yetkili, geçen hafta gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin son anda ertelenmesi nedeniyle bugüne sarktığını ileri sürdü.

Dermer ve Şeybani arasındaki görüşmenin gerçekleşmesi halinde ikili ABD himayesinde bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmiş olacak.

Washington yönetiminin İsrail'den Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine "insani yardım koridoru kurulması" konusunda anlaşmaya varılması ve Süveyda'daki Dürzi topluluğuna "yardım sağlanması" için iki ülke arasında arabuluculuk yürüttüğü iddia edildi.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
