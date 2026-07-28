İsrail ve Ukrayna'dan İran Mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir geminin Ukrayna tarafından hedef alınmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile "İran tehdidi dahil olmak üzere iki ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlukları" ele aldıklarını belirtti.

Tel Aviv ile Kiev arasındaki diplomatik ilişkilerin 35'inci yılına girdiğini hatırlatan Saar, Ukrayna hastanelerinde yeni eğitim merkezlerinin kurulması dahil olmak üzere işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sybiha'yı İsrail'e davet ettiğini aktaran Saar, Ukrayna'nın savaşta yaşadığı ağır kayıplardan ötürü duyduğu derin üzüntüyü mevkidaşına ilettiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise saldırıyı kınayarak söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını belirtmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha "İran'ın tehditleri haksız ve asılsızdır. Tahran rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının doğrudan suç ortağıdır ve Moskova'nın, 2022'den beri Ukraynalıları öldüren silahlarla yürüttüğü suç savaşını körüklüyor." açıklamasında bulunmuştu.