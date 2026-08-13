İsrail, Yabed'de Askeri Kışla Kurdu - Son Dakika
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İsrail, Yabed'de Askeri Kışla Kurdu

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İsrail güçleri, Yabed'de iki aileyi zorla tahliye etti ve binayı askeri kışlaya dönüştürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabed beldesinde iki Filistinli aileyi konutlarından çıkararak binayı askeri kışlaya çevirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Yabed beldesine güney yönünden baskın düzenledi.

Kaniri ailesine mensup iki kardeşe ait 3 katlı binaya giren İsrail güçleri, 15 kişilik iki aileyi zorla tahliye ettikten sonra yapıyı askeri kışla olarak kullanmaya başladı.

İsrail ordusunun Yabed beldesine sık sık baskın düzenleyerek evlerde arama yaptığı ve ev sakinlerinin eşyalarına zarar verdiği belirtildi.

Filistinli bir kişi gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Mesafer Yatta bölgesine bağlı Rakiz mezrasına baskın düzenleyen İsrail güçleri, evinde arama yaptıkları ve eşyalarını tahrip ettikleri bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki Ebu İnceym köyüne baskın düzenleyerek üç kardeşe ait evlerde arama gerçekleştirdi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail güçlerinin baskınlarına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

Beytüllahim'deki Dehiyşe Mülteci Kampı çevresi ile Ramallah'ın kuzeybatısındaki Karavat Beni Zeyd, Kefr Ayn ve Deyr Gassana beldelerinde İsrail askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Öte yandan yerel kaynaklar, Ramallah'ın doğusundaki Taybe köyü yakınlarında bulunan Ebu Fezza Bedevi topluluğuna saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere Filistinlilerin karşı koyması üzerine taraflar arasında arbede çıktığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Yabed'de Askeri Kışla Kurdu - Son Dakika

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