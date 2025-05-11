İsrail, Yemen'deki Limanlar İçin Tahliye Uyarısı Yayımladı - Son Dakika
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İsrail, Yemen'deki Limanlar İçin Tahliye Uyarısı Yayımladı

İsrail ordusu, Yemen'in Hudeyde vilayetindeki üç liman için saldırı tehdidi ve zorla tahliye uyarısı yaptı.

11.05.2025 22:20
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İsrail ordusu, Yemen'in güneyindeki Hudeyde vilayetinde üç limana yönelik saldırı tehdidi ve zorla tahliye uyarısı açıkladı.

İsrail Ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraey, sosyal medya hesabından Yemen'in Hudeyde vilayetine bağlı üç limanın işaretlendiği bir harita paylaştı.

Sözcü, Hudeyde vilayetine bağlı Ras İsa, es-Salif ve Hudeyde limanlarında bulunanların burayı terk etmesi gerektiğini söyleyerek "Husilerin bu limanları askeri amaçlarla kullandığını" savundu.

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Yemen'deki Limanlar İçin Tahliye Uyarısı Yayımladı - Son Dakika

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