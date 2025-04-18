İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerinde, Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.
Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Yemen'den Fırlatılan Füze İmha Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?