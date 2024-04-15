İsrail yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordu radyosu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Radyo, 2 Filistinlinin ölüm olayının bölgedeki Yahudiler ile yaşanan çatışmalarda gerçekleştiğini belirtti.

İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Nablus'un güneyinde Filistinliler ile Yahudiler arasında çıkan çatışmalarda söz konusu 2 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA ise daha önce verdiği haberde, Nablus'un Hırbet et-Tavil bölgesine yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sırasında ateş açmaları sonucu iki Filistin vatandaşının yaralandığını duyurmuştu.

Haberde ayrıca, bölgeye saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail ordusunun himayesinde bunu gerçekleştirdikleri ve topraklarında duran kişilere gerçek mermilerle saldırdığı, bir başka Filistinliyi ise vücudunda kırıklar bırakacak şekilde darp ettikleri kaydedilmişti.

WAFA, olaya sağlık müdahalesi için harekete geçen ambulansların da İsrail askerleri tarafından durdurulduğunu vurgulamıştı.

Böylece biri bu sabah İsrail ordusu tarafından olmak üzere Nablus'ta öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'e ulaşmış oldu.