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İsrail Yetkilileri: Gazze'den Atılan Füzeleri Tamamen Önlemek Mümkün Değil - Son Dakika
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İsrail Yetkilileri: Gazze'den Atılan Füzeleri Tamamen Önlemek Mümkün Değil

İsrail ordusundan yetkililer, Gazze Şeridi'nden atılan füzeleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını belirtti. 85 gündür süren bombardımana rağmen, İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam ettiği vurgulandı. İsrail yetkilileri, Gazze'den atılan füzeleri sınırlamış olsa da saldırıların süreceğini ifade etti.

İsrail Yetkilileri: Gazze\'den Atılan Füzeleri Tamamen Önlemek Mümkün Değil
31.12.2023 - 13:23,
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İsrail ordusundan yetkililerin, Gazze Şeridi'nden atılan füzeleri "sıfıra indirmenin" mümkün olmadığını belirttiği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosuna göre, askeri yetkililer, 85 gündür Gazze'ye süren bombardımana rağmen, İsrail'e yönelik füze saldırılarının da devam ettiğine dikkati çekti.

Askeri yetkililer, Gazze'den atılan füzeleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Adı açıklanmayan bir yetkili, "Gazze'de savaşın derinleştirilmesinin füze gücünü sınırlandırdığını ancak hedeflerini gerçekleştirme konusunda savaş İsrail'in başarısıyla sona erse de Gazze Şeridi'nden füze atılmasının süreceği görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Radyoya konuşan üst rütbeli bir subay da "İki yıl sonra dahi, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenleri duymak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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