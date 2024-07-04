İsrail Yetkilileri, Hamas ile Ateşkesi Baltalamaya Çalıştığını İddia Etti

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İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetten bazı aşırıcı unsurların müzakere teklifine yanıt veren Hamas ile ateşkesi baltalamaya çalıştığını dile getirdi.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin ismi açıklanmayan güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümetten belirli aktörler Hamas ile ateşkesin bozulması için çaba gösterdi.

Kaynaklar, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın dün esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiğini duyurmasından önce görüşmeleri baltalama girişimlerinin başladığını aktardı.

Mossad'ın açıklamasından önce Netanyahu'nun ofisinden dün "üst düzey bir savunma yetkilisi" adına "Hamas, (ateşkes) anlaşmasında İsrail'in ilk aşamadan sonra ( Gazze'de) savaşa geri dönmesini engelleyecek bir madde üzerinde ısrarını sürdürüyor, ki bu da İsrail tarafından kabul edilemez." şeklinde bir açıklama yapıldığına işaret edilirken, kaynaklar, "Başbakanlık Ofisi ve kabinedeki aşırı isimlerin anlaşmanın altını oymak için birlik olduğunu" ifade etti.

Ordu ve istihbarat camiasının Başbakanlık Ofisi'nden kendileri adına yapılan duyuruya şaşırdığına yer verilirken, müzakerelere katılan tarafların bunu yalanladığı aktarıldı.

Müzakerelere katılan üst düzey yetkililerden biri, Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın anlaşma için temasların yeniden başlatılması ihtimalini engellemeyi amaçladığını söyledi.

"Hamas iyi cevap verdi"

Hamas'ın yanıt verdiği anlaşma teklifinin "şu ana kadar en iyisi" olduğunu vurgulayan ve "Hamas iyi cevap verdi, yarın müzakerelerde anlaşmaya varmak mümkün." diye konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun kabineyi toplamayıp, İsrailli müzakere heyetine Doha'ya gitme yetkisi de vermeyebileceğini aktardı.

Netanyahu'nun kabine oturumunu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmadan sonraya erteleyebileceği dile getirilirken, kaynaklardan biri, "Müzakerelerin başlatılması mümkün ama Netanyahu'nun süre almak istemesi nedeniyle rehinelerin feda edilmesi gibi bir durum var." dedi.

Ayrıca, Haaretz'in de konuya vakıf bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Hamas ilk aşamada tam ateşkes konusunda ısrar etmiyor, dolayısıyla taslak insani bir anlaşmaya izin verebilir ve askerlerin, kadınların, yaşlıların ve hastaların serbest bırakılmasına yol açabilir. Eğer Hamas koşulları ihlal ederse İsrail geri dönüp savaşabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün bir telefon görüşmesi olması bekleniyor.

Biden'ın, Netanyahu'ya esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapacağı bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.