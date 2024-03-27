TEL İsrail ordusundan bir yetkili, Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi ile sağlanacak olası bir esir takası anlaşmasının, Lübnan ile anlaşmayı da beraberinde getirebileceği öngörüsünde bulundu.
Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsrail ordusu adına konuşan bir yetkili, "Lübnan ile anlaşmaya varmanın askeri çatışmadan daha iyi olduğunu" belirtti.
Adı açıklanmayan yetkili, "Gazze'de olası bir esir takası anlaşması, Lübnan ile de bir anlaşmaya götürebilir" ifadelerini kullandı.
Yetkili, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı girişimlerinin, savaşın Lübnan'ın iç bölgelerine yayılmasına sebep olduğunu savundu.
Hizbullah'ın "İslami Cemaat" örgütü aracılığıyla İsrail topraklarına yönelik sızma operasyonları gerçekleştirmeye çalıştığını öne süren söz konusu yetkili, İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bu örgüte mensup 7 kişiyi öldürdüğünü kaydetti.
İsrailli yetkili, öldürülen 7 kişinin İsrail toprakları içinde bir saldırı hazırlığı yaparken vurulduğunu iddia etti.
İsrail'in son 72 saat içinde 5'i Hizbullah'tan, 7'si İslami Cemaat'ten olmak üzere toplam 12 silahlı kişiyi öldürdüğünü belirten yetkili, son 48 saat içinde Lübnan'dan İsrail'e 110 füze fırlatıldığını aktardı.
Gazze'de askeri faaliyetlerle siyasi faaliyetlerin uyumlu yürütülmesi gerektiğini kaydeden yetkili, şimdilik Refah'a karadan girilmesi yönünde bir talimat bulunmadığını belirtti.
Yetkili, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "üst düzey 2 Hamas yetkilisinin olduğuna dair istihbarat aldıklarını" iddia etti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Yetkilisi: Gazze'deki Esir Takası Anlaşması Lübnan ile Anlaşmayı da Getirebilir - Son Dakika
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