İsrail Yüksek Mahkemesi, Kudüs'te Filistinlilere ait araziye el koyma kararını onayladı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Kudüs'te Filistinlilere ait içinde 3 ev bulunan 14 dönüm araziye el konulması kararına yapılan itirazı reddederek söz konusu kararın uygulanmasına hükmetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'da duyurulan habere göre, İsrail Yüksek Mahkemesi, Kudüs'ün güneyinde Gilo Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Filistinlilere ait 14 dönüm arazi hakkındaki kararını verdi.
Mahkeme, arazinin el konulması kararına yapılan itirazı "arazinin Gilo Yahudi yerleşim birimi bünyesinde olduğu" gerekçesiyle reddetti.
Söz konusu arazide evi bulunan Filistinli Semih Derviş, İsrail mahkemesinin davanın duruşması görülmeden yaptığı itirazı reddettiğini ve 20 yılı aşkın süredir devam eden yargı süreci sonunda evini ve arazisini kaybettiğini belirtti.
Derviş, mahkemenin 5 sayfalık bir karar çıkararak, yaklaşık 30 kişinin yaşadığı içinde toplam 400 metrekarelik 3 ev bulunan 14 dönüm araziye el konulmasına hükmettiğini söyledi.
Söz konusu araziye, evlerin yerine Yahudi yerleşim birimi için yol yapılıp daha fazla konut inşa edilmesi amacıyla el konulduğuna dikkati çeken Derviş, evlerinden çıkarılma tehlikesi altında olduklarını vurguladı.
Derviş, aslen 200 dönümden fazla olan araziye 8 Ağustos 1970'te el konulduğunu, 3 ev ile çevresindeki 14 dönüm arazinin el konulan kısmın dışında bırakıldığını, ailesinin ev ile çevresindeki araziyi bugüne dek koruduğunu söyledi.
Yaklaşık iki yıl önce İsrail Mülk İdaresi'nin kalan araziyi de ele geçirmek istediğini ve bu nedenle yargıya başvurduklarını aktaran Derviş, ancak mahkemenin 1986'da bu araziye el konulması yönünde ek bir karar çıktığı gibi çeşitli gerekçelerle itirazı reddettiğini belirtti.
Derviş, ayrıca arazilerine el konulması kararını uygulamayı reddettikleri için İsrail'in kendilerine 20 bin şekel (5 bin 500 dolar) para cezası verdiğini ifade etti.
İsrail makamları, Batı Şeria ve Kudüs'te çeşitli gerekçelerle Filistinlilerin arazilerine el koyarak, bunları Yahudi yerleşim birimlerine yönelik planları için kullanıyor.
İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, 5 Ocak'ta yayımladığı raporda, Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimi faaliyetlerinde daha önce görülmemiş bir "sıçrama" yaşandığını belirtmişti.
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