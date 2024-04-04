İsrailli 28 üst düzey yetkili, Başbakan Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu

İsrailli 28 üst düzey yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.
İsrailli ekonomi sitesi Calcalist, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruya ilişkin detayları paylaştı.
Sitede yer alan habere göre, ekonomist, teknoloji uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 28 üst düzey yetkili, Netanyahu'nun azlini talep eden dilekçeyi Yüksek Mahkeme'ye sundu.
Dilekçede, Netanyahu'nun savaşta devletin çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu ile rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından dolayı suçlandığı davaları ertelemek gibi kişisel çıkarı için kullanma seçeneği arasında kaldığı belirtildi.
"Netanyahu'nun, savaşın başlangıcından bu yana birkaç kez, savaşın yönetimiyle meşgul olmasını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davası duruşmasının ertelenmesini talep ettiğine" dikkat çekilerek, İsrail Başbakanı'nın görevden alınması talep edildi.
Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinde yargılanıyor.
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