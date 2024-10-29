İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den "İsrail vatandaşı Filistinlilere sürgün" tehdidi

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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, eylem yapan Filistin asıllı vatandaşların ailelerini sürgün edecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiklerinden Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, İsrail'e karşı eylemde bulunan Arap vatandaşları sürgün etme yönünde yasa tasarısı için Meclis'te toplanan komitede konuştu.

Ben-Gvir, "Gerçeği konuşmamız gerekiyor, anne baba veya erkek ile kız kardeşler arasında hiçbir fark yok. Burada amca, hala, dede ve nineyi eklemek istiyorum, hepsi aynıdır. Saldırıyı bilen veya destekleyen her şahıs veya televizyonda 'çocuğum şehit oldu' diyen her şahıs sınır dışı edilecek." ifadelerini kullandı.

İsrail parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, toplantı sırasında yasa tasarısına itiraz etmesi nedeniyle Ben-Gvir'in sözlü saldırısına maruz kaldı.

Cassif'i "terörü desteklemekle suçlayan" Ben-Gvir, "Meclis'te Arap milletvekillerin olmaması gerekiyor. Maalesef terörist ailelerin temsilcisi Ahmed et-Tıybi, eylem yapanların ailelerini sürgün etmeye dair yasa tasarısının tartışıldığı oturuma katılmadı." dedi.

Ben-Gvir'in partisinin girişimleriyle, İsrail vatandaşı "1948 Arapları"yla ilgili yasa tasarısının birkaç gün içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.