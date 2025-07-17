İsrailli Asker, İran Ajanlarına Casusluktan Gözaltına Alındı

İsrailli bir asker, Tahran'a para karşılığı bilgi sattığı ve İran ajanlarıyla irtibata geçerek casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, soruşturmanın polis teşkilatının "Lahav 433 Birimi" ve askeri savcılık işbirliğinde yürütüldüğü aktarıldı.

Savcılığın, bugün, bir İsrail askeri hakkında İranlı ajanlarla iletişim kurarak para karşılığında bazı bilgileri satmak suçlamasıyla iddianame hazırladığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, İsrailli askerin İranlı yetkililerle bilerek bağlantı kurduğu, verilen bazı görevleri yerine getirdiği, İran'ın misillemelerinde İsrail'de füzelerin isabet ettiği bölgelerin görüntülerini aktardığı iddia edildi.

İsrail basını, askeri savcılığın söz konusu asker hakkında 22 Temmuz'a kadar gözaltı kararı verdiğini fakat bu sürenin uzatılmasının beklendiğini aktardı.

Son 2 yıldır İran'ın, para karşılığında İsraillileri casus olarak kullanma çabalarını artırdığı, İsraillilerin İranlı ajanlarla uzaktan bağlantı kurarak küçük görevlerle başlayıp ciddi istihbarat toplama ve suikast planları gibi suçlar işledikleri ileri sürüldü.

Öte yandan, haziranda İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), ciddi güvenlik suçları işlediği, İran istihbarat unsurlarıyla temas halinde olduğu ve onların talimatıyla görevler gerçekleştirdiği şüphesiyle 33 yaşındaki Arap bir öğretmeni de gözaltına aldığı belirtildi.

Öğretmenin geçen yıl boyunca İran istihbarat unsurlarıyla temas halinde olduğu ve onlar için görevler yaptığı, bunların arasında Nevatim Hava Üssü hakkında istihbarat toplamanın da olduğu öne sürüldü.