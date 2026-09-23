İsrailli askere soruşturma açmayan Litvanya HRF tarafından AİHM'e şikayet edildi

Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Hind Recep Vakfı (HRF), Litvanya'nın ülkede eğitim alan ve savaş suçlarıyla suçlanan İsrailli askere yönelik soruşturma açmayı reddetmesi üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, İsrailli asker Sean Gor'un, Kaunas kentindeki Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde diş hekimliği eğitimi aldığının öğrenilmesinin ardından HRF'nin martta Litvanya makamlarına suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gor'un Ekim 2023-Ağustos 2024 döneminde "Vampir İmparatorluğu" olarak anılan tankçı birliğinde görev aldığı, bu birliğin 5 yaşındaki Hind Recep, ailesi ve 2 sağlık görevlisinin öldürülmesi, Şifa Hastanesine yönelik saldırılar, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin baskını ve Gazze kentindeki Filistin meydanının tahrip edilmesinden sorumlu olduğu vurgulandı.

HRF'nin başvurusunun, 9 Nisan'da Litvanyalı makamlarca reddedildiği, bu kararın ülkedeki istinaf mahkemelerince de onandığı aktarılan açıklamada, iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından AİHM'e başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Litvanya'nın, İsrailli askere karşı soruşturma açmama kararının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2, 3, 11. ve 13. maddelerinin ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen HRF Başkanı Dyab Abou Jahjah, evrensel yargı yetkisinin en ağır suçları işlemekle suçlanan kişilerin hesap vermekten kaçamaması için var olduğunu vurgulayarak, "Şüpheli muhtemelen hala Litvanya'da ve tarihin en iyi belgelenmiş soykırımlarından birinde rol aldıktan sonra hayatının tadını çıkarıyor. Litvanya, topraklarında suç şüphelisi bir faili barındırırken, insan haklarını savunduğunu iddia edemez." ifadesini kullandı.

Vakfın Hukuk Direktörü Natacha Bracq da İsrailli askere yöneltilen suçların yurt dışında işlenmiş olmasının, Litvanya'nın harekete geçmemesi için mazeret teşkil etmediğini kaydederek, Vilnius'un evrensel yargı yetkisini seçici şekilde uygulamayı tercih ettiğini, bu tür çifte standartların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Gor'un görev aldığı İsrail ordusunun her gün Filistinlileri katletmeye devam ettiğini belirten Bracq, Litvanya'nın tutumunun "savunulamaz" olduğunu ifade etti.