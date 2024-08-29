İsrailli askerler Gazze'ye dönmeyi reddediyor - Son Dakika
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İsrailli askerler Gazze'ye dönmeyi reddediyor

İsrail'de 20 askerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddettiği ve askeri yargılamaya tabi tutulabilecekleri uyarısı yapıldı. İsrail piyade tugayındaki askerlerin, çatışmalara geri dönmeme talepleri olduğu belirtildi.

29.08.2024 03:46
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İsrailli 20 askerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddettiği, bazılarına geri dönmemeleri halinde askeri yargılamaya tabi tutulacağı uyarısında bulunulduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail piyade tugayındaki yaklaşık 20 askerin, bu hafta Gazze'deki çatışmalara geri dönmemeyi talep ettiği dile getirildi.

Yaklaşık 10 askerin, 27 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'ne dönmeyi kabul etmemeleri halinde askeri emri reddettikleri için yargılanacaklarına dair bildirim aldığı belirtilen haberde, bazı askerlerin, Gazze'de 10 ay süren çatışmalardan sonra artık geri dönemeyeceklerini, ancak başka görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söylediği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde savaşan diğer taburlardan da benzer sesler geldiği belirtilen haberde, askerlerden bazılarının ailelerinin, oğullarının Gazze'de kara harekatına katılmaya zorlandıklarını, aksi takdirde hapse gireceklerini söylediği aktarıldı.

Habere göre, ismi belirtilmeyen ordu sözcüsü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, orduda görevli komutanların, askerlerin çeşitli operasyonel görevleri yerine getirmeye devam etmelerini desteklemek ve onlara yardımcı olmak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Sözcü, askerlere yönelik hapis cezası dahil hiçbir cezai yaptırım uygulanmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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