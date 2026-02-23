İsrailli Bakan'dan Provokatif Eylem - Son Dakika
İsrailli Bakan'dan Provokatif Eylem

23.02.2026 14:42
Aşırı sağcı Bakan Eliyahu, Batı Şeria'da provokatif bir bayrak çekme eylemi gerçekleştirdi.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, statükoyu hiçe sayarak ilhak adımları attıkları işgal altındaki Batı Şeria'ya giderek göndere İsrail bayrağı çekti.

Bakan Eliyahu, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ndeki Sartaba Dağı'nda gerçekleştirdiği provokatif eylemin, "yeniden işgali" gösteren sembolik bir adım olduğunu savundu.

Provokatif ziyaret ve eyleminin görüntülerini sosyal medya hesabından yayımlayan Bakan Eliyahu, "Zaten bizim olanı yeniden işgal ediyoruz." dedi.

Bakan Eliyahu, eyleminin dünyanın dört bir yanındaki Yahudilere açık bir mesaj olduğunu ileri sürerek "İsrail halkı yaşıyor ve tarihi topraklarında yürüyor." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'nın ilhak edilmesini isteyen aşırı sağcı Bakan Eliyahu, Sartaba Dağı'nı Yahudilerin ibadet etmesine açma sözü de verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudi yerleşimciler lehine ve Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

Bu kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi", Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı "paralel bir belediye" kurulması yer alıyordu.

İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta ise uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

