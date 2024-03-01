İsrailli Bakan Ramazan Ayında Gerilimden Korkmamayı İstiyor - Son Dakika
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İsrailli Bakan Ramazan Ayında Gerilimden Korkmamayı İstiyor

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, ramazan ayına duyulan korkuyu silmeleri gerektiğini söyleyerek bu ay boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilimden korkmama çağrısında bulundu. Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bir sonucu olarak ramazan ayı boyunca artan gerilimden korkmamız gerektiğini belirtti.

01.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, ramazan ayına duyulan korkuyu silmeleri gerektiğini söyleyerek bu ay boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilimden korkmama çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Bakan Eliyahu, İsrail ordu radyosuna konuştu.

İsrailli Bakan, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bir sonucu olarak ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilimden korkmama çağrısı yaparak "Ramazan ayı kavramını ve bu aya yönelik korkularımızı silmeliyiz." dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığını yaptığı "Yahudi Gücü" partisine mensup Eliyahu, zaman zaman Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere "nükleer bomba atma ve onları yaşadıkları yerlerden sürme" gibi çağrılar yapıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Miras, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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