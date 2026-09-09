İsrailli bakan Smotrich, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 35 yapıyı yıktırdığını açıkladı - Son Dakika
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İsrailli bakan Smotrich, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 35 yapıyı yıktırdığını açıkladı

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 35 yapıyı yıktırdığını duyurdu. Smotrich, yıkımların bölgede yasa dışı yerleşimleri güçlendirme kapsamında yapıldığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 35 yapıyı yıktırmakla övündü.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kendi yetkisi altında faaliyet gösteren Sivil İdare denetim biriminin bugün Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarındaki yasa dışı yeni yerleşim birimlerine erişen yollar üzerinde bulunan 35 yapıyı yıktığını ifade etti.

Yıkılan yapıların "yasa dışı olduğunu" iddia eden Smotrich, İsrail için emniyet kemeri işlevi gören Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimlerini koruduklarını ifade etti.

Smotrich, bu yıkımların "egemenlik kurma" ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşimi güçlendirme kapsamında yürütüldüğünü aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının ağustos ayında Batı Şeria'da 71 yıkım gerçekleştirdiğini ve toplam 155 yapının yıkıldığını duyurmuştu.

Yıkımlar nedeniyle 75'i çocuk, 56'sı kadın olmak üzere en az 200 Filistinlinin doğrudan zarar gördüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, ağustos ayında İsrail makamlarının Batı Şeria ve Kudüs'te 3 bin 819 yasa dışı yerleşim birimini kapsayan 12 yerleşim planı ve projesini ilerlettiği, sunulan ve onaylanan planların toplam 5 bin 472 dönümlük alanı kapsadığı belirtilmişti.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve yenilerinin inşasına hız verdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Maliye, İsrail, Güncel, Son Dakika

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