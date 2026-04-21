İsrailli Bakanın Aracı Filistinli Çocuğu Ezdi - Son Dakika
İsrailli Bakanın Aracı Filistinli Çocuğu Ezdi

21.04.2026 12:04
Batı Şeria'da, İsrailli bakanların aracı bir Filistinli çocuğu ezerek öldürdü; soruşturma başlatıldı.

İsrailli aşırı sağcı bakanlardan birine ait resmi araç, işgal altındaki Batı Şeria'da bisikletindeki Filistinli çocuğu ezerek öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 16 yaşındaki Muhammed Mecdi Caberi sabah erken saatlerinde bisikletle okuluna gittiği sırada bir aracın altında kaldı.

El Halil'de, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan İsrail'e ait yasa dışı yerleşimlerden Kiryat Arba'da ikamet eden İsrailli bakanlarından birinin güvenlik ekibine ait bir aracı kullanan İsrailli resmi şoför, Kiryat Arba'ya giden 60 numaralı yolda; Beyt Aynun kavşağında Caberi'ye aracıyla çarptı.

Filistinli çocuk, şiddetli çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

İsrail basınında, bir otomobilin yol kenarındaki demirlere şiddetle çarparak ön kısmının parçalandığı kazaya ait olay yeri fotoğrafları paylaşıldı.

İsrailli bakanın ofisinden "aracın bakana ait olmadığı" açıklaması

Bakanların güvenliğinden sorumlu birimin başında bulunan Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli çocuğun ezilerek hayatını kaybetmesine neden olan aracın bakana ait olmadığı ve Ben-Gvir'in araçta bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şoförün sorumluluğu inkar edilerek Filistinli çocuğun "kırmızı ışıkta yola atladığı" öne sürüldü.

Aracın şoförünün "kazayı" önlemek için çabaladığı, çocuğun yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Buna karşın İsrail basınına konuşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğun durumunun ağır olduğunu, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve olay yerinde ölümünün doğrulandığını aktardı.

İsrail polisi ise işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki 60 numaralı kara yolunda bir aracın bisiklet süren 16 yaşındaki bir Filistinliye çarptığını ve çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı bildirildi.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise aracın bakanlara tahsis edilen özel koruma araçlarından biri olduğunu ve aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u korumak için görevlendirildiğini aktardı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in aracı 26 Nisan 2024'te de Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı İsrail'in orta kesimindeki Ramle kentinde kırmızı ışıkta durmayıp başka bir araca çarparak kaza yapmıştı.

Kaza sonucu ters dönen araçtan çıkarılan Ben-Gvir, Hadassah Hastanesi'ne kaldırılmış ve kaburga kemiklerinin kırıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakanın Aracı Filistinli Çocuğu Ezdi - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrailli Bakanın Aracı Filistinli Çocuğu Ezdi - Son Dakika
Advertisement
