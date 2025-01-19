İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya Tepkili - Son Dakika
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İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya Tepkili

İsrailli Esir Aileleri Netanyahu\'ya Tepkili

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmesinden endişeli.

19.01.2025 01:16
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İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yarın yürürlüğe girecek olan ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmesinden endişe ediyor.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek veren göstericiler, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önündeki Begin Caddesi'nde toplanarak Başbakan Netanyahu'dan anlaşmanın tüm aşamalarıyla uygulanması talebinde bulundu.

İsrailli esir ailelerinin yaptığı haftalık basın açıklamasında, Başbakan Netanyahu'ya "savaşın bittiğini ve anlaşmanın şartlarının tam olarak yerine getirileceğini" kamuoyuna duyurması çağrısı yapıldı.

İsrailli esir Itzik Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasını tam olarak uygulanmasını sağlamak için Netanyahu'ya baskı yapması çağrısında bulundu.

Elgarat, "Sizden tetikte olmanızı istiyoruz. Anlaşmanın tam olarak uygulanmasını ve dağılmamasını sağlayın. Netanyahu'dan savaşın bittiğini duyurmasını talep edin." ifadesini kullandı.

"Netanyahu'nun anlaşmayı sabote etmesinden gerçekten korkuyorum"

AA muhabirine konuşan Ronen Atzili, kardeşi Aviv Atzili'nin naaşının Gazze'den getirilmesi ve İsrailli esirlerin evlerine dönebilmesi için anlaşmanın tüm aşamalarının uygulanmaya konması gerektiğini belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmayı sabote etmesinden korktuğunu vurgulayan Atzili, "Bunun olmasından gerçekten korkuyorum. Ona güvenmiyorum. Bu anlaşmayı yalnızca ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın baskısı sayesinde elde ettiğimizden eminim. Yalnızca Netanyahu'ya kalsaydı anlaşma olmazdı." dedi.

Atzili, Netanyahu liderliğindeki hükümetin "her ne pahasına olursa olsun" tüm İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için ateşkes ve esir takası anlaşmasını sonuna kadar uygulaması gerektiğini söyledi.

"(Anlaşmanın sürmesi), İsrailli esirler, aileleri ve Gazze'deki Filistinliler için iyi olacak"

İsrailli esir ailelerine destek olmak için Begin Caddesi'ndeki protestolara katılan Tali Batin de Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna anlaşmayı sabote etmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının yürürlüğe girmesini engellemesinden "çok korktuğunu" söyleyen Batin, "Geçen seferden deneyimimiz var. Onun siyasi çıkarlarının bu anlaşmayı sonuna kadar sürdürmekle uyuşmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarıyla yürürlükte kalmasının önemine değinen Batin, "Çok umutluyum. Bu hem esirler hem aileleri hem de Gazze'deki Filistinliler için iyi olacak. Anlaşma uygulamada kalırsa ??mükemmel olacak." dedi.

Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının hayata geçirilmesini istemediğini savunan Batin, "Ancak Trump onu ikinci aşama için de zorlayacak. Bunu umut ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya Tepkili - Son Dakika

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