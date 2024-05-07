İsrailli esir Judith Weinstein, Gazze saldırılarında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailli esir Judith Weinstein, Gazze saldırılarında hayatını kaybetti

İsrailli esir Judith Weinstein, Gazze saldırılarında hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne bir ay önce düzenlenen İsrail saldırıları sırasında ağır yaralanan İsrailli esir Judith Weinstein (70), tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Weinstein'ın başka bir esirle birlikte İsrail saldırısı sonucu yaralandığını ve hastanelerde tedavi edildikten sonra tutulduğu yere nakledildiğini belirtti. Weinstein, İsrail ve ABD vatandaşıydı.

07.05.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ne bir ay önce düzenlenen İsrail saldırıları sırasında tutulduğu yerde ağır yaralanan İsrailli esir Judith Weinstein'in (70) hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, bir ay önce tutuldukları yerde başka bir esirle birlikte İsrail saldırısı sonucu ağır yaralanan Weinstein'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ve sağlık hizmetleri veren tesislerin İsrail saldırıları sonucu yıkıldığına dikkati çeken Ebu Ubeyde, 70 yaşındaki Weinstein'in yoğun bakım hizmeti alamadığını ve bu nedenle yaşam savaşını kaybettiğini aktardı.

Ebu Ubeyde, Judith Weinstein'in 7 Ekim'de de ağır yaralandığını ancak Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde tedavi edilmesinin ardından tutulduğu yere nakledildiğini ifade etti.

Judith Weinstein'in İsrail vatandaşlığı dışında aynı zamanda ABD vatandaşı da olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli esir Judith Weinstein, Gazze saldırılarında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 19:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli esir Judith Weinstein, Gazze saldırılarında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement