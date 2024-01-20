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İsrail generalleri, stratejinin yavaş ilerlemesinden hayal kırıklığı yaşıyor - Son Dakika
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İsrail generalleri, stratejinin yavaş ilerlemesinden hayal kırıklığı yaşıyor

İsrail ordusundaki bazı generaller, Gazze Şeridi'nde belirlenen hedeflere ulaşmadaki yavaş ilerlemenin Tel Aviv yönetiminin stratejisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtiyor. Generaller, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yok edilmesi hedeflerinin birbiriyle çeliştiğini ve uzun süreli bir savaşın İsrailli rehinelerin hayatına mal olabileceğini ifade ediyor.

İsrail generalleri, stratejinin yavaş ilerlemesinden hayal kırıklığı yaşıyor
20.01.2024 - 21:49,
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İsrail ordusundaki bazı generaller, Gazze Şeridi'nde belirlenen "esirleri kurtarmak ve Hamas'ı ortadan kaldırmak" hedeflerine ulaşmadaki "gidişatın yavaş olması" nedeniyle Tel Aviv yönetiminin stratejisinin "hayal kırıklığı" yarattığını belirtiyor.

The New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan bazı İsrailli generallere dayandırdığı haberinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ı dağıtma konusunda kat edilen sınırlı ilerlememenin" ordunun üst kademesinde şüphelere yol açtığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının başında hedeflenenden daha küçük bir bölgeyi kontrol ettiğine yer verilen haberde, bazı İsrailli komutanların hükümetin Gazze stratejisinin "beklenenden daha yavaş olan gidişat" nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ifade ettiği ve esirlerin askeri yollardan ziyade diplomasi yoluyla serbest bırakılabileceği sonucuna vardıkları kaydedildi.

Haberde, İsrailli üst düzey askerlerin "esirlerin serbest bırakılması" ve "Hamas'ın yok edilmesinin" birbiriyle çelişen iki hedef olduğu ve Hamas'ı tamamen dağıtmayı amaçlayan uzun süreli bir savaşın büyük olasılıkla İsrailli rehinelerin hayatına mal olacağı görüşünde oldukları belirtildi.

İsrailli komutanların, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze saldırıları sonrası döneme ilişkin "kaçamak" açıklamalarının kısmen de olsa ordunun içinde bulunduğu "kötü durumun" sebeplerinden biri olduğu görüşüne yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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