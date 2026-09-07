İsrailli hakimlerin yaptırım ve güvenlik endişesi Hamas davalarından kaçındığı bildirildi - Son Dakika
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İsrailli hakimlerin yaptırım ve güvenlik endişesi Hamas davalarından kaçındığı bildirildi

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Haaretz'in haberine göre, İsrailli askeri hakimler 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensuplarını yargılayacak özel mahkemede görev almaktan uluslararası yaptırımlar ve güvenlik endişeleri nedeniyle çekiniyor. Hakimler, bu görevin ülkelere girişlerini engelleyebileceğini ve kişisel güvenliklerini riske atabileceğini belirtiyor.

İsrail'de askeri hakimlerin, 7 Ekim 2023 saldırılarına katılan Hamas mensuplarını yargılayacak özel mahkemede görev almaktan uluslararası yaptırımlar ve güvenlik endişeleri nedeniyle çekindiği bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, askeri mahkemelerdeki bazı hakimler kapalı görüşmelerde, söz konusu yargılamaları üstlenmelerinin kendilerini farklı ülkelerin yaptırımlarına maruz bırakabileceğini ve bu ülkelere girişlerinin engellenebileceğini belirtti.

Yargı kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail askeri mahkemelerindeki hakimlerin halihazırda Körfez ülkelerinde ikamet etmelerinin veya bu ülkeler üzerinden seyahat etmelerinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Kaynaklar, kamuoyuna açık şekilde yürütülmesi beklenen duruşmaların hakimlere yönelik ek kısıtlamalara yol açmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, yargılamaları yürütecek hakimlerin kişisel güvenliklerinin de bir diğer endişe kaynağı olduğu, bu kişilerin üst düzey yetkilileri korumakla görevli birim tarafından korunacağı kaydedildi.

İsrail meclisi, mayıs ayında 7 Ekim saldırılarına katılanların yargılanması amacıyla özel bir mahkeme kurulmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Haaretz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli hakimlerin yaptırım ve güvenlik endişesi Hamas davalarından kaçındığı bildirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli hakimlerin yaptırım ve güvenlik endişesi Hamas davalarından kaçındığı bildirildi - Son Dakika
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