İsrailli İşgalcilere Ramallah'ta Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ın doğusunda bulunan Deyr Cerir köyüne düzenlediği saldırıda bazı Filistinli ailelerin evlerini kuşattığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 150 İsrailli, Deyr Cerir köyüne dört ayrı noktadan saldırdı ve köyün ana girişini kapattı.

İsrail ordusu da eş zamanlı olarak köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin hareketini kısıtlamaya yönelik uygulamalarda bulundu.

İsrailli işgalciler, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu bazı Filistinli aileleri evlerinde kuşatarak evleri ateşe vermeye çalıştı.

Öte yandan İsrail güçleri de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Atuf köyü ile Bekia Ovası'nda 300'den fazla zeytin ve üzüm ağacını söktü, yaklaşık 45 bin dönüm tarım arazisini besleyen su iletim hatlarını tahrip etti.

Tubas'ta Ağvar Dosyası Sorumlusu Mutez Bişarat, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, ağaç sökme ve arazi tahribatının İsrail'in yıl başından bu yana yürüttüğü, askeri yol açma ve Ayrım Duvarı inşasını içeren projenin parçası olduğunu belirtti.

Bişarat, ilk planlara göre yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda olması öngörülen Ayrım Duvarı'nın Ayn Şibli köyünden Teyasir askeri kontrol noktasına kadar uzanacağını, bunun da on binlerce dönüm tarım arazısının izole edilmesine ve Ürdün Vadisi üzerindeki İsrail kontrolünün daha da güçlendirilmesine yol açacağını ifade etti.

Filistin makamlarının verilerine göre, Batı Şeria'da 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.