İsrailli Kadınlar, Gazze Esirlerinin Serbest Bırakılması İçin Ateşkes Talebiyle Gösteri Düzenledi

İsrailli kadınlar, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Times of İsrael gazetesinin haberine göre, İsrailli bir grup kadının organize ettiği ve ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için acilen ateşkes çağrısı yapıldı.

Haberde gösteriler nedeniyle ülke genelinde birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı belirtildi.