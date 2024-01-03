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İsrailli milletvekili: İsrail'de aşırı sağcıların fikirleri güçleniyor - Son Dakika
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İsrailli milletvekili: İsrail'de aşırı sağcıların fikirleri güçleniyor

İsrailli milletvekili Moshe Saada, İsrail'de aşırı sağcıların fikirlerinin güçlendiğini ve halk arasında 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tamamen yok edilmesi gerektiğine' dair çağrıların yaygınlaştığını söyledi. Saada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

İsrailli milletvekili: İsrail\'de aşırı sağcıların fikirleri güçleniyor
03.01.2024 - 11:08,
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İsrailli milletvekili Moshe Saada, İsrail'de aşırı sağcıların fikirlerinin güçlendiğini ve halk arasında "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tamamen yok edilmesi gerektiğine" dair çağrıların yaygınlaştığını söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Saada, İsrail'in "Kanal 14" televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrailliler arasında son zamanlarda "Gazze halkını yok etme" çağrılarının arttığını ifade etti.

Halk arasında aşırı sağcıların fikirlerinin güçlendiğine dikkati çeken Saada, "Kibbutz'da 'onları yok edin' diyorlar. Siyasi konularda benimle tartışan savcılıktaki arkadaşlarım bana 'Moşe, bütün Gazzelilerin yok edilmesi gerektiği açık' diyorlar ve bunlar hiç duymadığım ifadeler." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 22 bin 185 kişi öldürüldü, 57 bin 35 Filistinli de yaralandı.

Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de nüfusun yüzde 3'ten fazlasının İsrail saldırılarında öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, bölgedeki evlerin yüzde 60'ından fazlası da yıkıldı.

Kaynak: AA
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