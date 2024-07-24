İsrailli müzakere heyetinin Katar ziyareti ertelendi - Son Dakika
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İsrailli müzakere heyetinin Katar ziyareti ertelendi

Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes müzakereleri için Katar'a gitmesi beklenen İsrailli müzakere heyetinin ziyareti, ABD'de yapılan görüşmelerin ertelenmesi nedeniyle ertelendi. Heyetin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinin ardından müzakerelere katılması planlanıyor.

24.07.2024 19:55
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Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes müzakereleri için yarın Katar'a gitmesi beklenen İsrailli müzakere heyetinin ziyaretinin ertelendiği öne sürüldü.

The Times of Israel'in haberine göre, heyetin devam eden müzakerelere katılmak için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi bekleniyordu.

İsrailli bir kaynak, heyetin programının ertelendiğini, gecikmenin ABD'de temaslarına devam eden İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile Başkan Joe Biden arasındaki görüşmenin 25 Temmuz'a ertelenmesinden kaynaklandığını aktardı.

Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini Biden ile görüşmeyi planladığını söyleyen kaynak, heyetin iki liderin bir araya gelmesinin ardından müzakerelere döneceğini kaydetti.

Kaynak, İsrail heyetinin Doha'ya tekrar ne zaman gideceğine dair bilgi vermese de gecikmeye rağmen müzakerecilerin arabulucularla görüşmeye devam ettiğini kaydetti.

İsrail'deki "Walla" haber sitesine göre ise heyet, gelecek haftadan önce Katar'a gitmeyecek.

Kaynak: AA

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