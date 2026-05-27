İsrailli Saldırgan Filistinli Anne ve Çocuğunu Yere Düştü
İsrailli Saldırgan Filistinli Anne ve Çocuğunu Yere Düştü

27.05.2026 19:53
El Halil'de bir İsrailli, Filistinli anne ve çocuğuna saldırdı, köpeği de dövdü. Olayın görüntüleri yayımlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir İsrailli, Filistinli anneye saldırarak çocuğuyla birlikte yere düşürürken, bir köpeği de sopayla darbetti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, Mesafir Yatta bölgesindeki Merkez köyünde Filistinli bir anne ile çocuğunu iterek, yere düşürdüğü görüldü.

Görüntüde İsrailli saldırganın daha sonra başka bir Filistinliye de yumruk attığı, zararsız bir köpeği de sopayla dövdüğü anlar yer aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli ailelere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan Ramallah kentinin doğusundaki Halayife bölgesinde ise Filistinli ailelere saldırdı.

Filistinli aktivist Faris Kaabne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Tayyibe köyüne bağlı Halayife bölgesindeki Filistinli ailelere saldırdığını söyledi.

Kaabne, İsraillilerin "kasıtlı olarak koyun ve deve sürülerini Filistinlilerin evlerinin çevresine soktuğunu, bunun da mülklerin zarar görmesine ve bölgedeki ağaçların tahrip olmasına yol açtığını" kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Mesafir Yatta ve çevresindeki Filistin köyleri ile mezralar, son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve baskınlarının yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

